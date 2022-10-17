今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、ソニーとBOSEがアップルを追う 2022/10/14
実売データ
2022/10/17 12:00
「BCNランキング」2022年10月3日から9日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
3位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
4位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
5位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
6位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
7位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
HA-A5T-W（JVCケンウッド）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
3位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
4位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
5位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
6位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
7位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
HA-A5T-W（JVCケンウッド）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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