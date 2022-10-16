9月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10、新型AirPods Proが首位初登場 2022/10/16
実売データ
2022/10/16 19:00
「BCNランキング」2022年9月1日から9月30日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2022年9月の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro(第2世代)」が首位を獲得した。週間ランキングでは、9月9日の予約開始以降TOP10入り。9月23日に発売されるとすぐに1位に躍り出るなど好調なスタートを切っていた。8月まで7か月連続首位だった「AirPods Pro(2021)」は後退したものの2位を維持。「AirPods(第3世代)」、「AirPods with Charging Case」と合わせてAirPodsシリーズがTOP4を独占した。6位にはBOSEの新機種「QuietComfort Earbuds II Triple Black」がランクイン。20年発売の「QuietComfort Earbuds」の後継モデルとして注目を集め、上位に入った。BOSE製品が月間TOP10入りするのは21年12月以来、9か月ぶり。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
3位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
6位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
9位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
10位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2022年9月の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro(第2世代)」が首位を獲得した。週間ランキングでは、9月9日の予約開始以降TOP10入り。9月23日に発売されるとすぐに1位に躍り出るなど好調なスタートを切っていた。8月まで7か月連続首位だった「AirPods Pro(2021)」は後退したものの2位を維持。「AirPods(第3世代)」、「AirPods with Charging Case」と合わせてAirPodsシリーズがTOP4を独占した。6位にはBOSEの新機種「QuietComfort Earbuds II Triple Black」がランクイン。20年発売の「QuietComfort Earbuds」の後継モデルとして注目を集め、上位に入った。BOSE製品が月間TOP10入りするのは21年12月以来、9か月ぶり。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
3位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
6位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
9位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
10位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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