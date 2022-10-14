今売れてるVR・ARゴーグルTOP10、「PICO 4」が「Meta Quest 2」に迫る　2022/10/14

「BCNランキング」2022年10月3日から9日の日次集計データによると、VR・ARゴーグルの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Meta Quest 2 128GB（Meta Platforms）
2位 PICO 4 128GB（Pico Technology）
3位 Nreal Air（Nreal）
4位 スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-M02RBK（エレコム）
5位 PICO 4 256GB（Pico Technology）
6位 Meta Quest 2 256GB（Meta Platforms）
7位 スタンダードVRゴーグル
VRG-X02BK（エレコム）
8位 VRグラス(スタンダードタイプ)
VRG-S01BK（エレコム）
9位 ヘッドホン一体型VRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-XEHR01BK（エレコム）
10位 スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-X02RBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Meta Quest 2 128GB（Meta Platforms）
2位 PICO 4 128GB（Pico Technology）
3位 Nreal Air（Nreal）
4位 スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-M02RBK（エレコム）
5位 PICO 4 256GB（Pico Technology）
6位 Meta Quest 2 256GB（Meta Platforms）
7位 スタンダードVRゴーグル
VRG-X02BK（エレコム）
8位 VRグラス(スタンダードタイプ)
VRG-S01BK（エレコム）
9位 ヘッドホン一体型VRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-XEHR01BK（エレコム）
10位 スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-X02RBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。