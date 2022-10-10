今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、BOSE新製品が2位浮上、AirPodsの上位独占を阻止 2022/10/10
実売データ
2022/10/10 12:00
「BCNランキング」2022年9月26日から10月2日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2022年9月26日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro(第2世代)」が2週連続で首位を獲得した。従来製品の「AirPods Pro(2021)」と入れ替わる形で、9月23日の発売以来好調に推移している。2位にはBOSE「QuietComfort Earbuds II Triple Black」がランクイン。9月29日の発売で販売台数が急増。予約分だけで7位だった前週から5ランクアップした。BOSE製品がTOP3入りするのは2020年10月12日週に「QuietComfort Earbuds Triple Black」が3位にランクインして以来、102週ぶり。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
3位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
7位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
HA-A5T-W（JVCケンウッド）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2022年9月26日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro(第2世代)」が2週連続で首位を獲得した。従来製品の「AirPods Pro(2021)」と入れ替わる形で、9月23日の発売以来好調に推移している。2位にはBOSE「QuietComfort Earbuds II Triple Black」がランクイン。9月29日の発売で販売台数が急増。予約分だけで7位だった前週から5ランクアップした。BOSE製品がTOP3入りするのは2020年10月12日週に「QuietComfort Earbuds Triple Black」が3位にランクインして以来、102週ぶり。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
3位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
7位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
HA-A5T-W（JVCケンウッド）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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