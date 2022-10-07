今売れてるVR・ARゴーグルTOP10、「PICO 4」が予約分で初TOP10入り　2022/10/7

実売データ

2022/10/07 07:35

　「BCNランキング」2022年9月26日から10月2日の日次集計データによると、VRARゴーグルの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Meta Quest 2 128GB（Meta Platforms）

2位　PICO 4 128GB（Pico Technology）

3位　Nreal Air（Nreal）

4位　スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-M02RBK（エレコム

5位　PICO 4 256GB（Pico Technology）

6位　VRグラス(スタンダードタイプ)
VRG-S01BK（エレコム）

7位　スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-X02RBK（エレコム）

8位　Meta Quest 2 256GB（Meta Platforms）

9位　スタンダードVRゴーグル
VRG-X02BK（エレコム）

10位 ヘッドホン一体型VRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-XEHR01BK（エレコム）
 
PICO 4 128GB

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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