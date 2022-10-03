今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、「AirPods Pro(第2世代)」が発売週に首位浮上、BOSE新機種も初TOP10入り 2022/10/3
実売データ
2022/10/03 12:00
「BCNランキング」2022年9月19日から25日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2022年9月19日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro(第2世代)」が首位を獲得した。すでに予約分でTOP10入りしていたが、発売日の9月23日を境に販売台数が急増。前週5位から4ランクアップして1位に躍り出た。また、同日発売の「AirPods(第3世代)(2022)」も8位に登場。「AirPods(第3世代)(2021)」からワイヤレス充電機能を省いた新モデルだ。旧モデルも上位を維持しており、計5つのAirPodsがTOP10に入った。7位にはBOSEの新機種「QuietComfort Earbuds II Triple Black」がランクイン。2020年発売の「QuietComfort Earbuds」の後継モデルで、9月29日の発売に先駆けて予約分のみでTOP10入りを果たした。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
7位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
8位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
10位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2022年9月19日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro(第2世代)」が首位を獲得した。すでに予約分でTOP10入りしていたが、発売日の9月23日を境に販売台数が急増。前週5位から4ランクアップして1位に躍り出た。また、同日発売の「AirPods(第3世代)(2022)」も8位に登場。「AirPods(第3世代)(2021)」からワイヤレス充電機能を省いた新モデルだ。旧モデルも上位を維持しており、計5つのAirPodsがTOP10に入った。7位にはBOSEの新機種「QuietComfort Earbuds II Triple Black」がランクイン。2020年発売の「QuietComfort Earbuds」の後継モデルで、9月29日の発売に先駆けて予約分のみでTOP10入りを果たした。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
7位 QuietComfort Earbuds II Triple Black（BOSE）
8位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
10位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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