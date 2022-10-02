今売れてるスマートフォンTOP10、iPhone SEが首位キープ、14発売後も勢い衰えず 2022/10/2
「BCNランキング」2022年9月19日から25日の日次集計データによると、スマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone SE(3rd)（アップル）
2位 iPhone 14 Pro（アップル）
3位 iPhone 14（アップル）
4位 iPhone 12（アップル）
5位 Pixel 6a（Google）
6位 Reno7 A（OPPO）
7位 Xperia 10 IV（ソニー）
8位 iPhone 13（アップル）
9位 arrows We（FCNT）
10位 Reno5 A（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone SE(3rd)（アップル）
2位 iPhone 14 Pro（アップル）
3位 iPhone 14（アップル）
4位 iPhone 12（アップル）
5位 Pixel 6a（Google）
6位 Reno7 A（OPPO）
7位 Xperia 10 IV（ソニー）
8位 iPhone 13（アップル）
9位 arrows We（FCNT）
10位 Reno5 A（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。