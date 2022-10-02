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今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、AQUOSの2022年夏モデルが9位にランクイン　2022/10/2

実売データ

2022/10/02 09:00

　「BCNランキング」2022年9月19日から25日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
43C350X（TVS REGZA）

2位　AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ

3位　BRAVIA XR
XRJ-55X90J（ソニー

4位　REGZA
50C350X（TVS REGZA）

5位　BRAVIA XR
XRJ-55A80J（ソニー）

6位　REGZA
65M550K（TVS REGZA）

7位　VIERA
TH-49LX900（パナソニック

8位　BRAVIA XR
XRJ-65X95J（ソニー）

9位　AQUOS 4K
4T-C50EN2（シャープ）

10位 REGZA
43Z570K（TVS REGZA）
 
4T-C50EN2

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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