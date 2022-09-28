今売れてる有機ELテレビTOP10、55型REGZAが3位浮上　2022/9/28

実売データ

2022/09/28 12:30

　「BCNランキング」2022年9月12日から9月18日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　BRAVIA XR
XRJ-55A80J（ソニー

2位　AQUOS OLED
4T-C55DQ1（シャープ

3位　REGZA
55X8900K（TVS REGZA）

4位　4K有機EL
4T-C48CQ1（シャープ）

5位　BRAVIA
KJ-48A9S（ソニー）

6位　REGZA
48X8900K（TVS REGZA）

7位　REGZA
65X8900K（TVS REGZA）

8位　AQUOS OLED
4T-C65DQ1（シャープ）

9位　AQUOS OLED
4T-C55DQ2（シャープ）

10位 BRAVIA XR
XRJ-55A80K（ソニー）
 
55X8900K


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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