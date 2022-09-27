今売れてるホームシアターシステムTOP10、ソニーが1位・2位独占　2022/9/27

実売データ

2022/09/27 12:05

　「BCNランキング」2022年9月12日から9月18日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー

2位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー）

3位　サウンドバー
SR-B20Aヤマハ

4位　DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス

5位　Bose TV Speaker（BOSE）

6位　サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）

7位　フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）

8位　DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）

9位　JBL Bar 5.0 MultiBeam
JBLBAR50MBBLKJN（ハーマンインターナショナル

10位 サウンドバー
HT-A3000（ソニー）

10位 ホームシアターシステム チャコールブラック
HT-S200F(B)（ソニー）
 
HT-X8500


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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