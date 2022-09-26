今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、ソニーが2週連続でアップルを上回る 2022/9/26
実売データ
2022/09/26 12:00
「BCNランキング」2022年9月12日から9月18日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
2位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
3位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
6位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
8位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
9位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
HA-A5T-W（JVCケンウッド）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
2位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
3位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
6位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
8位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
9位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
HA-A5T-W（JVCケンウッド）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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