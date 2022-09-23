今売れてるVR・ARゴーグルTOP10、PSVRが5週ぶりにTOP10入り　2022/9/23

実売データ

2022/09/23 07:30

　「BCNランキング」2022年9月12日から9月18日の日次集計データによると、VRARゴーグルの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Meta Quest 2 128GB（Meta Platforms）

2位　Nreal Air（Nreal）

3位　スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-M02RBK（エレコム

4位　スタンダードVRゴーグル
VRG-X02BK（エレコム）

5位　VRグラス(スタンダードタイプ)
VRG-S01BK（エレコム）

6位　Meta Quest 2 256GB（Meta Platforms）

7位　ヘッドホン一体型VRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-XEHR01BK（エレコム）

8位　ヘッドホン一体型VRゴーグル
VRG-EH03BK（エレコム）

9位　PlayStation VR Special Offer
CUHJ-16015（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）

10位 スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-X02RBK（エレコム）
 
PlayStation VR Special Offer


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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