今売れてるホームシアターシステムTOP10、ヤマハのサウンドバーが2位浮上　2022/9/20

実売データ

2022/09/20 12:00

　「BCNランキング」2022年9月5日から9月11日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー

2位　サウンドバー
SR-B20Aヤマハ

3位　DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス

4位　サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）

5位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）

6位　Bose TV Speaker
BOSE TV SPEAKER（BOSE

7位　DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）

8位　フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）

9位　DENON ワイヤレスサブウーハー付きDolby Atmos サウンドバー
DHT-S517(K)（ディーアンドエムホールディングス）

10位 JBL Bar 5.0 MultiBeam
JBLBAR50MBBLKJN（ハーマンインターナショナル
 
SR-B20A


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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