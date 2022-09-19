今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、ソニー「WF-1000XM4」が29週ぶり首位、新型AirPods Proは3位に登場 2022/9/19
実売データ
2022/09/19 12:00
「BCNランキング」2022年9月5日から9月11日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2022年9月5日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、ソニー「WF-1000XM4(B)」が前週4位から3ランクアップし、29週ぶりで首位に返り咲いた。先週1位のアップル「AirPods Pro(2021)」は4位に後退。代わって、9月9日から予約が始まった新機種「AirPods Pro(第2世代)」が3位に初登場した。AirPods Proは現在、新旧世代が混在しているが、徐々に新製品に切り替わっていくものと見られる。
1位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
4位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
5位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
WF-C500(W)（ソニー）
10位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2022年9月5日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、ソニー「WF-1000XM4(B)」が前週4位から3ランクアップし、29週ぶりで首位に返り咲いた。先週1位のアップル「AirPods Pro(2021)」は4位に後退。代わって、9月9日から予約が始まった新機種「AirPods Pro(第2世代)」が3位に初登場した。AirPods Proは現在、新旧世代が混在しているが、徐々に新製品に切り替わっていくものと見られる。
1位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
4位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
5位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
WF-C500(W)（ソニー）
10位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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