8月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10、「AirPods Pro」が7か月連続首位、エレコムが久々TOP10入り 2022/9/18
実売データ
2022/09/18 19:00
「BCNランキング」2022年8月1日～2022年8月31日の日次集計データによると、スマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2022年8月の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro(2021)」が7か月連続で首位を守った。2位は「AirPods(第3世代)」、3位は充電ケースが付属した「AirPods with Charging Case」と、アップルが再びTOP3を独占した。JVCケンウッド「HA-A5T-B」は先月9位から4ランクアップで5位に浮上。21年10月の発売以来、初めてTOP5に入った。8位にはエレコムのエントリーモデル「LBT-TWS10BK」がランクイン。10か月ぶりにTOP10に返り咲いた。
1位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
5位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
6位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
7位 LinkBuds S ブラック
WF-LS900N(B)（ソニー）
8位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
9位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
HA-A5T-W（JVCケンウッド）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2022年8月の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro(2021)」が7か月連続で首位を守った。2位は「AirPods(第3世代)」、3位は充電ケースが付属した「AirPods with Charging Case」と、アップルが再びTOP3を独占した。JVCケンウッド「HA-A5T-B」は先月9位から4ランクアップで5位に浮上。21年10月の発売以来、初めてTOP5に入った。8位にはエレコムのエントリーモデル「LBT-TWS10BK」がランクイン。10か月ぶりにTOP10に返り咲いた。
1位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
5位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
6位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
7位 LinkBuds S ブラック
WF-LS900N(B)（ソニー）
8位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
9位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
HA-A5T-W（JVCケンウッド）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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