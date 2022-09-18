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8月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10、「AirPods Pro」が7か月連続首位、エレコムが久々TOP10入り　2022/9/18

実売データ

2022/09/18 19:00

　「BCNランキング」2022年8月1日～2022年8月31日の日次集計データによると、スマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

　2022年8月の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップルAirPods Pro(2021)」が7か月連続で首位を守った。2位は「AirPods(第3世代)」、3位は充電ケースが付属した「AirPods with Charging Case」と、アップルが再びTOP3を独占した。JVCケンウッド「HA-A5T-B」は先月9位から4ランクアップで5位に浮上。21年10月の発売以来、初めてTOP5に入った。8位にはエレコムのエントリーモデル「LBT-TWS10BK」がランクイン。10か月ぶりにTOP10に返り咲いた。

1位　AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）

2位　AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）

3位　AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）

4位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー

5位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド

6位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）

7位　LinkBuds S ブラック
WF-LS900N(B)（ソニー）

8位　完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）

9位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）

10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
HA-A5T-W（JVCケンウッド）
 
AirPods Pro


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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