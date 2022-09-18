今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、ソニーの55型BRAVIA XRが2位浮上　2022/9/18

実売データ

2022/09/18 09:00

　「BCNランキング」2022年9月5日から9月11日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
43C350X（TVS REGZA）

2位　BRAVIA XR
XRJ-55X90J（ソニー

3位　REGZA
50C350X（TVS REGZA）

4位　AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ

5位　BRAVIA XR
XRJ-55A80J（ソニー）

6位　REGZA
65M550K（TVS REGZA）

7位　REGZA
55C350X（TVS REGZA）

8位　BRAVIA
KJ-43X85J（ソニー）

9位　AQUOS 4K
4T-C50DL1（シャープ）

10位 BRAVIA XR
XRJ-65X95J（ソニー）
 
XRJ-55X90J

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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