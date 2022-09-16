8月に売れたAndroidスマートフォンTOP10、Google「Pixel 6a」が1位・2位独占 2022/9/16
「BCNランキング」2022年8月1日～2022年8月31日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2022年8月のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、Googleが7月28日に発売した新機種「Pixel 6a(Softbank)」が首位を獲得した。週間ランキングでも6週連続で首位を記録するなど発売直後から好調な売れ行きを記録していた。2位にも「Pixel 6a(au)」がランクイン。Google製品が初めて1位と2位を独占した。9位にはソニー「Xperia Ace III SOG08」がランクイン。月間でのTOP10入りは初めてだ。
1位 Pixel 6a(Softbank)（Google）
2位 Pixel 6a(au)（Google）
3位 AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）
4位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
5位 Xperia 10 IV（ソニー）
6位 Reno7 A OPG04（OPPO）
7位 Xperia 10 IV SO-52C（ソニー）
8位 arrows We F-51B（FCNT）
9位 Xperia Ace III SOG08（ソニー）
10位 Reno7 A（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2022年8月のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、Googleが7月28日に発売した新機種「Pixel 6a(Softbank)」が首位を獲得した。週間ランキングでも6週連続で首位を記録するなど発売直後から好調な売れ行きを記録していた。2位にも「Pixel 6a(au)」がランクイン。Google製品が初めて1位と2位を独占した。9位にはソニー「Xperia Ace III SOG08」がランクイン。月間でのTOP10入りは初めてだ。
1位 Pixel 6a(Softbank)（Google）
2位 Pixel 6a(au)（Google）
3位 AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）
4位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
5位 Xperia 10 IV（ソニー）
6位 Reno7 A OPG04（OPPO）
7位 Xperia 10 IV SO-52C（ソニー）
8位 arrows We F-51B（FCNT）
9位 Xperia Ace III SOG08（ソニー）
10位 Reno7 A（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。