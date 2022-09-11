今売れてるスマートフォンTOP10、第3世代iPhone SEが10週連続首位 2022/9/11
「BCNランキング」2022年8月29日から9月4日の日次集計データによると、スマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone SE(3rd)（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 Pixel 6a（Google）
5位 Xperia 10 IV（ソニー）
6位 Reno7 A（OPPO）
7位 AQUOS wish2（シャープ）
8位 arrows We（FCNT）
9位 Xperia Ace III（ソニー）
10位 Reno5 A（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone SE(3rd)（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 Pixel 6a（Google）
5位 Xperia 10 IV（ソニー）
6位 Reno7 A（OPPO）
7位 AQUOS wish2（シャープ）
8位 arrows We（FCNT）
9位 Xperia Ace III（ソニー）
10位 Reno5 A（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。