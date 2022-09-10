今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、「Pixel 6a」が再び1位・2位独占 2022/9/10
「BCNランキング」2022年8月29日から9月4日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2022年8月29日週のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、Google「Pixel 6a(Softbank)」が6週連続で首位を守った。先週3位のau版が2位に浮上し、再び「Pixel 6a」が1位・2位を独占した。6位にはOPPO「Reno5 A」がランクイン。7週ぶりにTOP10に返り咲いた。
1位 Pixel 6a(Softbank)（Google）
2位 Pixel 6a(au)（Google）
3位 AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）
4位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
5位 Reno7 A OPG04（OPPO）
6位 Reno5 A（OPPO）
7位 Xperia 10 IV SO-52C（ソニー）
8位 AQUOS sense6 SH-54B（シャープ）
9位 arrows We F-51B（FCNT）
10位 Xperia Ace III SOG08（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2022年8月29日週のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、Google「Pixel 6a(Softbank)」が6週連続で首位を守った。先週3位のau版が2位に浮上し、再び「Pixel 6a」が1位・2位を独占した。6位にはOPPO「Reno5 A」がランクイン。7週ぶりにTOP10に返り咲いた。
1位 Pixel 6a(Softbank)（Google）
2位 Pixel 6a(au)（Google）
3位 AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）
4位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
5位 Reno7 A OPG04（OPPO）
6位 Reno5 A（OPPO）
7位 Xperia 10 IV SO-52C（ソニー）
8位 AQUOS sense6 SH-54B（シャープ）
9位 arrows We F-51B（FCNT）
10位 Xperia Ace III SOG08（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。