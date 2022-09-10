今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、「Pixel 6a」が再び1位・2位独占　2022/9/10

実売データ

2022/09/10 09:00

　「BCNランキング」2022年8月29日から9月4日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

　2022年8月29日週のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、GooglePixel 6a(Softbank)」が6週連続で首位を守った。先週3位のau版が2位に浮上し、再び「Pixel 6a」が1位・2位を独占した。6位にはOPPO「Reno5 A」がランクイン。7週ぶりにTOP10に返り咲いた。

1位　Pixel 6a(Softbank)（Google）

2位　Pixel 6a(au)（Google）

3位　AQUOS wish2 SH-51C（シャープ

4位　Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG

5位　Reno7 A OPG04（OPPO）

6位　Reno5 A（OPPO）

7位　Xperia 10 IV SO-52C（ソニー

8位　AQUOS sense6 SH-54B（シャープ）

9位　arrows We F-51B（FCNT）

10位 Xperia Ace III SOG08（ソニー）
 
Pixel 6a


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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