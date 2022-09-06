今売れてるモバイルバッテリーTOP10、マクセルがAnker・エレコムを上回り首位　2022/9/6

実売データ

2022/09/06 12:00

　「BCNランキング」2022年8月22日から8月28日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　PSE適合品 USB Type-C対応モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CC5000WH（マクセル

2位　PowerCore III 10000 black
A1247N11（Anker

3位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/2.4A/Cx1+Ax1) ホワイト
DE-C37-5000WH（エレコム

4位　PD20Wモバイルバッテリー(10000mAh/PD準拠/CX1+AX1) ホワイトフェイス
DE-C28-10000WF（エレコム）

5位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/2.4A/Cx1+Ax1) ホワイトフェイス
DE-C37-5000WF（エレコム）

6位　モバイルバッテリー 5000mAh ホワイト
GWP-5A221WT（ジー・ワーカー）

7位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/2.4A/Cx1+Ax1) ダークグレー
DE-C37-5000DGY（エレコム）

8位　20000mAh C+A 20W モバイルバッテリー ブラック
DE-C34-20000BK（エレコム）

9位　Type-Cケーブル付きモバイルバッテリー(1ポート) ホワイトフェイス
DE-C16L-10050WF（エレコム）

10位 PSE適合品 USB Type-C対応モバイル充電バッテリー ブラック
MPC-CC10000BK（マクセル）
 
MPC-CC5000WH


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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