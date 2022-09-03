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今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、「Xperia 10 IV」が2位浮上、「Pixel 6a」の独占阻止　2022/9/3

実売データ

2022/09/03 09:00

　「BCNランキング」2022年8月22日から8月28日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

　2022年8月22日週のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、GooglePixel 6a(Softbank)」が首位を獲得。発売以来好調な売れ行きが続いており、5週連続でトップシェアを維持している。2位はソニー「Xperia 10 IV」がランクイン。先週5位から3ランクアップし自己最高位を更新した。一方、先週2位だった「Pixel 6a(au)」は3位に後退。「Pixel 6a」による1位・2位独占は2週で終わった。

1位　Pixel 6a(Softbank)（Google）

2位　Xperia 10 IV（ソニー）

3位　Pixel 6a(au)（Google）

4位　Reno7 A OPG04（OPPO

5位　AQUOS wish2 SH-51C（シャープ

6位　Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG

7位　Xperia Ace III SOG08（ソニー）

8位　Xperia 10 IV SO-52C（ソニー）

9位　AQUOS sense6 SH-54B（シャープ）

10位 arrows We F-51B（FCNT）
 
Xperia 10 IV


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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