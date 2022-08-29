今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、JVCとエレコムが健闘 2022/8/29
実売データ
2022/08/29 12:00
「BCNランキング」2022年8月15日から8月21日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
5位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
6位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
8位 LinkBuds S ブラック
WF-LS900N(B)（ソニー）
9位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
10位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
3位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
5位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
6位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
8位 LinkBuds S ブラック
WF-LS900N(B)（ソニー）
9位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
10位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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