今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、「AirPods(第3世代)」が26週ぶり首位 2022/8/22
実売データ
2022/08/22 12:00
「BCNランキング」2022年8月8日から8月14日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
2位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
6位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
8位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
9位 LinkBuds S ブラック
WF-LS900N(B)（ソニー）
10位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
2位 AirPods Pro
MLWK3J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
6位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
8位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
9位 LinkBuds S ブラック
WF-LS900N(B)（ソニー）
10位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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