今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、REGZAがAQUOSを追う　2022/8/21

実売データ

2022/08/21 12:00

　「BCNランキング」2022年8月8日から8月14日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ

2位　AQUOS 4K
4T-C50DL1（シャープ）

3位　REGZA
43C350X（TVS REGZA）

4位　REGZA
50C350X（TVS REGZA）

5位　BRAVIA XR
XRJ-55A80J（ソニー

6位　BRAVIA XR
XRJ-55X90J（ソニー）

7位　BRAVIA
KJ-43X85J（ソニー）
                  
8位　AQUOS OLED
4T-C55DQ1（シャープ）

9位　AQUOS 4K
4T-C50DN2（シャープ）

10位 BRAVIA
KJ-43X8000H（ソニー）
 
50C350X


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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