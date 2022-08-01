液晶モニター、メインの用途はPC接続、20インチ台が主流
ｱﾅﾘｽﾄ調査ﾚﾎﾟｰﾄ
2022/08/01 18:38
BCNでは2022年7月、「第3回 液晶モニター購入・利用実態調査」を行った。3年以内に液晶モニターを購入した600名を対象に、購入目的や重視点などの購入実態や、用途や不満点などの利用実態について聞いた。この調査は19年、21年にも実施している。
液晶モニターに接続している機器では、「デスクトップPCモニター外付け型」が50.0％と最も高く、次いで38.7％の「ノートPC」だった。一方「家庭用ゲーム機」が13.3％、「テレビチューナー」が9.2％と、ゲームプレーやテレビ視聴に利用するユーザーも一定数存在した。
液晶モニターのインチサイズは、比率の高い順に「23-24インチ台」（29.0％）、「25-29インチ台」（18.7％）、「21-22インチ台」（15.0％）。20インチ台の液晶モニターを利用しているユーザーが6割を占めることが分かった。
https://www.bcnretail.com/research/detail/20220726_289333.html
株式会社BCN
BCN営業部
TEL：03-3254-7801
Mail：dataservice@bcn.co.jp
液晶モニターに接続している機器では、「デスクトップPCモニター外付け型」が50.0％と最も高く、次いで38.7％の「ノートPC」だった。一方「家庭用ゲーム機」が13.3％、「テレビチューナー」が9.2％と、ゲームプレーやテレビ視聴に利用するユーザーも一定数存在した。
液晶モニターのインチサイズは、比率の高い順に「23-24インチ台」（29.0％）、「25-29インチ台」（18.7％）、「21-22インチ台」（15.0％）。20インチ台の液晶モニターを利用しているユーザーが6割を占めることが分かった。
上記リサーチに関する詳細、お問い合わせはこちら【BCN調査レポート】第3回 液晶モニター購入・利用実態調査 報告書
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