今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、Google「Pixel 6a」が1位・2位独占　2022/8/20

実売データ

2022/08/20 17:30

　「BCNランキング」2022年8月8日から8月14日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

　2022年8月8日週のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、GooglePixel 6a」の
Softbank版が3週連続で首位を守った。また、前週6位だったau版が4ランクアップで2位に浮上。同機種がTOP2を独占した。Googleの1 、2フィニッシュは初めて。

1位　Pixel 6a(Softbank)（Google）

2位　Pixel 6a(au)（Google）

3位　AQUOS wish2 SH-51C（シャープ

4位　Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG

5位　Xperia 10 IV（ソニー

6位　Xperia 10 IV SO-52C（ソニー）

7位　Reno7 A OPG04（OPPO

8位　Xperia Ace III SOG08（ソニー）

9位　arrows We F-51B（FCNT）

10位 Redmi Note 10T（Xiaomi
 
Pixel 6a


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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