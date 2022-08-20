今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、Google「Pixel 6a」が1位・2位独占 2022/8/20
「BCNランキング」2022年8月8日から8月14日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2022年8月8日週のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、Google「Pixel 6a」の
Softbank版が3週連続で首位を守った。また、前週6位だったau版が4ランクアップで2位に浮上。同機種がTOP2を独占した。Googleの1 、2フィニッシュは初めて。
1位 Pixel 6a(Softbank)（Google）
2位 Pixel 6a(au)（Google）
3位 AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）
4位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
5位 Xperia 10 IV（ソニー）
6位 Xperia 10 IV SO-52C（ソニー）
7位 Reno7 A OPG04（OPPO）
8位 Xperia Ace III SOG08（ソニー）
9位 arrows We F-51B（FCNT）
10位 Redmi Note 10T（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2022年8月8日週のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、Google「Pixel 6a」の
Softbank版が3週連続で首位を守った。また、前週6位だったau版が4ランクアップで2位に浮上。同機種がTOP2を独占した。Googleの1 、2フィニッシュは初めて。
1位 Pixel 6a(Softbank)（Google）
2位 Pixel 6a(au)（Google）
3位 AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）
4位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
5位 Xperia 10 IV（ソニー）
6位 Xperia 10 IV SO-52C（ソニー）
7位 Reno7 A OPG04（OPPO）
8位 Xperia Ace III SOG08（ソニー）
9位 arrows We F-51B（FCNT）
10位 Redmi Note 10T（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。