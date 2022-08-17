上半期に売れた有機ELテレビTOP10、BRAVIA XRが1位・2位を独占　2022/8/17

実売データ

2022/08/17 07:30

　「BCNランキング」2022年1月1日から6月30日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　BRAVIA XR
XRJ-55A80J（ソニー

2位　BRAVIA XR
XRJ-65A80J（ソニー）

3位　AQUOS OLED
4T-C55DQ1（シャープ

4位　VIERA
TH-55JZ1000（パナソニック

5位　VIERA
TH-55JZ2000（パナソニック）

6位　4K有機EL
4T-C48CQ1（シャープ）

7位　REGZA
55X8900K（TVS REGZA）

8位　VIERA
TH-48JZ1000（パナソニック）

9位　BRAVIA XR
XRJ-55A90J（ソニー）

10位 BRAVIA
KJ-48A9S（ソニー）
 
XRJ-55A80J


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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