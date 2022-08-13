上半期に売れた内蔵SSD TOP10、「Crucial MX500 SSD」が1位・2位を独占　2022/8/13

実売データ

2022/08/13 12:00

　「BCNランキング」2022年1月1日から6月30日の日次集計データによると、内蔵SSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology

2位　Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology）

3位　SSD 980 1TB
MZ-V8V1T0B（SAMSUNG

4位　WD Blue SN570 NVMe SSD 1TB
WDS100T3B0C（WesternDigital

5位　Q500 240GB
SQ500S37/240G（キングストンテクノロジー

6位　WD Blue SN570 NVMe SSD 500GB
WDS500G3B0C（WesternDigital）

7位　Crucial P2 1TB
CT1000P2SSD8（Micron Technology）

8位　WD BLUE 3D NAND SATA SSD 500GB
WDS500G2B0A（WesternDigital）

9位　SSD 870 QVO 2.5 SATA III 1TB
MZ-77Q1T0B（SAMSUNG）

10位 Crucial P2 500GB
CT500P2SSD8（Micron Technology）
 
Crucial MX500 SSD


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 