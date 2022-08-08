今売れてるコンパクトデジカメTOP10、富士フイルム「instax mini Evo」が6週ぶり首位 2022/8/8
実売データ
2022/08/08 12:00
「BCNランキング」2022年7月25日から31日の日次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 instax mini Evo
（富士フイルム）
2位 Cyber-shot W830
DSC-W830（ソニー）
3位 PIXPRO FZ43 ブラック
FZ43BK(B)（KODAK）
4位 FinePix XP140 イエロー
FX-XP140Y（富士フイルム）
5位 Cyber-shot WX500 ブラック
DSC-WX500(B)（ソニー）
6位 PIXPRO FZ43 レッド
FZ43(R)（KODAK）
7位 デジタルカメラ
KC-03TY（ケンコー・トキナー）
8位 instax mini LiPlay ELEGANT BLACK
（富士フイルム）
8位 LUMIX FZ85
DC-FZ85-K（パナソニック）
10位 FinePix XP140 ダークシルバー
FX-XP140DS（富士フイルム）
10位 OLYMPUS Tough TG-6 ブラック
TG-6(BLK)（OMデジタルソリューションズ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 instax mini Evo
（富士フイルム）
2位 Cyber-shot W830
DSC-W830（ソニー）
3位 PIXPRO FZ43 ブラック
FZ43BK(B)（KODAK）
4位 FinePix XP140 イエロー
FX-XP140Y（富士フイルム）
5位 Cyber-shot WX500 ブラック
DSC-WX500(B)（ソニー）
6位 PIXPRO FZ43 レッド
FZ43(R)（KODAK）
7位 デジタルカメラ
KC-03TY（ケンコー・トキナー）
8位 instax mini LiPlay ELEGANT BLACK
（富士フイルム）
8位 LUMIX FZ85
DC-FZ85-K（パナソニック）
10位 FinePix XP140 ダークシルバー
FX-XP140DS（富士フイルム）
10位 OLYMPUS Tough TG-6 ブラック
TG-6(BLK)（OMデジタルソリューションズ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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