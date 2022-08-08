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今売れてるコンパクトデジカメTOP10、富士フイルム「instax mini Evo」が6週ぶり首位　2022/8/8

実売データ

2022/08/08 12:00

　「BCNランキング」2022年7月25日から31日の日次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　instax mini Evo
富士フイルム

2位　Cyber-shot W830
DSC-W830（ソニー

3位　PIXPRO FZ43 ブラック
FZ43BK(B)（KODAK）

4位　FinePix XP140 イエロー
FX-XP140Y（富士フイルム）

5位　Cyber-shot WX500 ブラック
DSC-WX500(B)（ソニー）

6位　PIXPRO FZ43 レッド
FZ43(R)（KODAK）

7位　デジタルカメラ
KC-03TY（ケンコー・トキナー

8位　instax mini LiPlay ELEGANT BLACK
（富士フイルム）

8位　LUMIX FZ85
DC-FZ85-K（パナソニック

10位 FinePix XP140 ダークシルバー
FX-XP140DS（富士フイルム）

10位 OLYMPUS Tough TG-6 ブラック
TG-6(BLK)（OMデジタルソリューションズ）
 
instax mini Evo


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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