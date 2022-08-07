今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、シャープが2位・3位にランクイン　2022/8/7

実売データ

2022/08/07 12:00

　「BCNランキング」2022年7月25日から31日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　BRAVIA XR XRJ-55A80J（ソニー

2位　AQUOS 4K 4T-C42DJ1（シャープ

3位　AQUOS 4K 4T-C50DL1（シャープ）

4位　BRAVIA XR XRJ-55X90J（ソニー）

5位　REGZA 43C350X（TVS REGZA）

6位　AQUOS 4K 4T-C43DN2（シャープ）

7位　AQUOS OLED 4T-C55DQ1（シャープ）

8位　REGZA 55C350X（TVS REGZA）

9位　AQUOS 4K 4T-C50DN2（シャープ）

10位 BRAVIA KJ-43X85J（ソニー）
 
4T-C50DL1


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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