今売れてるホームシアターシステムTOP10、ソニーのサウンドバーが2週連続首位 2022/8/2
実売データ
2022/08/02 12:00
「BCNランキング」2022年7月18日から24日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
2位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）
3位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
4位 JBL Bar 5.0 MultiBeam
JBLBAR50MBBLKJN（ハーマンインターナショナル）
5位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
6位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
7位 SOUNDBAR 700 ボーズブラック
（BOSE）
8位 DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）
8位 Bose TV Speaker
（BOSE）
10位 サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
2位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）
3位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
4位 JBL Bar 5.0 MultiBeam
JBLBAR50MBBLKJN（ハーマンインターナショナル）
5位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
6位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
7位 SOUNDBAR 700 ボーズブラック
（BOSE）
8位 DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）
8位 Bose TV Speaker
（BOSE）
10位 サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。