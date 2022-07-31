今売れてるスマートフォンTOP10、「iPhone 13 Pro」が初めてTOP10圏外へ 2022/7/31
「BCNランキング」2022年7月18日から24日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2022年7月18日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone SE(3rd)」が4週連続の首位だった。2位は「iPhone 12」、3位は「iPhone 13」と、iPhoneシリーズの価格改定後もTOP3の顔ぶれに変化はなかった。一方、先週6位だった「iPhone 13 Pro」は12位に後退。21年9月の発売以来、初めてTOP10入りを逃した。4位にはOPPOが6月23日に発売した新機種「Reno 7 A」がランクイン。先週7位から3ランクアップで初めてTOP5に入った。
1位 iPhone SE(3rd)（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 Reno7 A（OPPO）
5位 Xperia 10 IV（ソニー）
6位 arrows We（FCNT）
7位 AQUOS wish（シャープ）
8位 Reno5 A（OPPO）
9位 Galaxy A53 5G（SAMSUNG）
10位 Xperia Ace III（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2022年7月18日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone SE(3rd)」が4週連続の首位だった。2位は「iPhone 12」、3位は「iPhone 13」と、iPhoneシリーズの価格改定後もTOP3の顔ぶれに変化はなかった。一方、先週6位だった「iPhone 13 Pro」は12位に後退。21年9月の発売以来、初めてTOP10入りを逃した。4位にはOPPOが6月23日に発売した新機種「Reno 7 A」がランクイン。先週7位から3ランクアップで初めてTOP5に入った。
1位 iPhone SE(3rd)（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 Reno7 A（OPPO）
5位 Xperia 10 IV（ソニー）
6位 arrows We（FCNT）
7位 AQUOS wish（シャープ）
8位 Reno5 A（OPPO）
9位 Galaxy A53 5G（SAMSUNG）
10位 Xperia Ace III（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。