今売れてるVR・ARゴーグルTOP10、スマートグラス「Nreal Air」がTOP10入り

実売データ

2022/07/25 12:00

　「BCNランキング」2022年7月11日から17日の日次集計データによると、VRゴーグルの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Oculus Quest 2 128GB（Reality Labs）

2位　Oculus Quest 2 256GB（Reality Labs）

3位　ヘッドホン一体型VRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-XEHR01BK（エレコム

4位　スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-M02RBK（エレコム）

5位　スタンダードVRゴーグル(VRリモコンセット)
VRG-X02RBK（エレコム）

6位　スタンダードVRゴーグル
VRG-X02BK（エレコム）

7位　Pico Neo3 Link（Pico Technology）

8位　VRグラス(スタンダードタイプ)
VRG-S01BK（エレコム）

9位　Nreal Air（Nreal）

10位 ヘッドホン一体型VRゴーグル
VRG-EH03BK（エレコム）
 
Nreal Air


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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