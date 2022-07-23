今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、AQUOS・Galaxy・Xperiaが首位争い

実売データ

2022/07/23 09:00

　「BCNランキング」2022年7月11日から17日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Galaxy M23 5G
SM-M236QLBFSJP（SAMSUNG

2位　Xperia 10 IV SO-52C
SO-52C（ソニー

3位　AQUOS wish2 SH-51C
SH-51C（シャープ

4位　Galaxy A53 5G SC-53C
SC-53C（SAMSUNG）

5位　Reno5 A
OPPO

6位　Xperia 10 IV
Xperia 10 IV(SoftBank)（ソニー）

7位　Reno7 A
（OPPO）

8位　Redmi Note 11 Pro 5G
Xiaomi

9位　AQUOS sense6 SH-M19B
（シャープ）

10位 Reno7 A OPG04
（OPPO）
 
Galaxy M23 5G


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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