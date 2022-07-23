今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、AQUOS・Galaxy・Xperiaが首位争い
「BCNランキング」2022年7月11日から17日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Galaxy M23 5G
SM-M236QLBFSJP（SAMSUNG）
2位 Xperia 10 IV SO-52C
SO-52C（ソニー）
3位 AQUOS wish2 SH-51C
SH-51C（シャープ）
4位 Galaxy A53 5G SC-53C
SC-53C（SAMSUNG）
5位 Reno5 A
（OPPO）
6位 Xperia 10 IV
Xperia 10 IV(SoftBank)（ソニー）
7位 Reno7 A
（OPPO）
8位 Redmi Note 11 Pro 5G
（Xiaomi）
9位 AQUOS sense6 SH-M19B
（シャープ）
10位 Reno7 A OPG04
（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Galaxy M23 5G
SM-M236QLBFSJP（SAMSUNG）
2位 Xperia 10 IV SO-52C
SO-52C（ソニー）
3位 AQUOS wish2 SH-51C
SH-51C（シャープ）
4位 Galaxy A53 5G SC-53C
SC-53C（SAMSUNG）
5位 Reno5 A
（OPPO）
6位 Xperia 10 IV
Xperia 10 IV(SoftBank)（ソニー）
7位 Reno7 A
（OPPO）
8位 Redmi Note 11 Pro 5G
（Xiaomi）
9位 AQUOS sense6 SH-M19B
（シャープ）
10位 Reno7 A OPG04
（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。