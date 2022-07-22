今売れてるコンパクトデジカメTOP10、富士フイルム「instax mini Evo」が2位浮上 2022/7/22
実売データ
2022/07/22 12:30
「BCNランキング」2022年7月11日から17日の日次集計データによると、コンパクトデジタルカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Cyber-shot W830
DSC-W830（ソニー）
2位 instax mini Evo
（富士フイルム）
3位 PIXPRO FZ43 ブラック
FZ43BK(B)（KODAK）
4位 FinePix XP140 イエロー
FX-XP140Y（富士フイルム）
5位 デジタルカメラ
KC-03TY（ケンコー・トキナー）
6位 Cyber-shot WX500 ブラック
DSC-WX500(B)（ソニー）
7位 FinePix XP140 ダークシルバー
FX-XP140DS（富士フイルム）
7位 RICOH WG-7 ブラック
WG-7BK（リコーイメージング）
9位 FinePix XP140 スカイブルー
FX-XP140SB（富士フイルム）
10位 PIXPRO FZ43 レッド
FZ43(R)（KODAK）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Cyber-shot W830
DSC-W830（ソニー）
2位 instax mini Evo
（富士フイルム）
3位 PIXPRO FZ43 ブラック
FZ43BK(B)（KODAK）
4位 FinePix XP140 イエロー
FX-XP140Y（富士フイルム）
5位 デジタルカメラ
KC-03TY（ケンコー・トキナー）
6位 Cyber-shot WX500 ブラック
DSC-WX500(B)（ソニー）
7位 FinePix XP140 ダークシルバー
FX-XP140DS（富士フイルム）
7位 RICOH WG-7 ブラック
WG-7BK（リコーイメージング）
9位 FinePix XP140 スカイブルー
FX-XP140SB（富士フイルム）
10位 PIXPRO FZ43 レッド
FZ43(R)（KODAK）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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