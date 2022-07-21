  • ホーム
  • 調査・市場分析
  • 今売れてる双眼鏡TOP10、リコー「タンクローR」がニコンビジョンを逆転して首位　2022/7/21

今売れてる双眼鏡TOP10、リコー「タンクローR」がニコンビジョンを逆転して首位　2022/7/21

実売データ

2022/07/21 12:30

　「BCNランキング」2022年7月11日から17日の日次集計データによると、双眼鏡の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　PENTAX 双眼鏡 タンクローR ポロプリズム・センターフォーカス式 8X21UCF
62209（リコーイメージング）

2位　スポーツスターEX 10x25D CF
ニコンビジョン）

3位　Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック
（ニコンビジョン）

4位　Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー

5位　スポーツスターEX 8x25D CF
（ニコンビジョン）

6位　10x20 MC ホワイト 特別セット
（ケンコー・トキナー）

7位　アリーナ H8X21WP ピンク
（ビクセン）

8位　Sportstar Zoom 8-24x25 ホワイト
（ニコンビジョン）

9位　ACULON T02 8x21 ホワイト
（ニコンビジョン）

10位 Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド
（OMデジタルソリューションズ）
 
タンクローR 8X21UCF


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 