今売れてる双眼鏡TOP10、リコー「タンクローR」がニコンビジョンを逆転して首位 2022/7/21
実売データ
2022/07/21 12:30
「BCNランキング」2022年7月11日から17日の日次集計データによると、双眼鏡の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PENTAX 双眼鏡 タンクローR ポロプリズム・センターフォーカス式 8X21UCF
62209（リコーイメージング）
2位 スポーツスターEX 10x25D CF
（ニコンビジョン）
3位 Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック
（ニコンビジョン）
4位 Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）
5位 スポーツスターEX 8x25D CF
（ニコンビジョン）
6位 10x20 MC ホワイト 特別セット
（ケンコー・トキナー）
7位 アリーナ H8X21WP ピンク
（ビクセン）
8位 Sportstar Zoom 8-24x25 ホワイト
（ニコンビジョン）
9位 ACULON T02 8x21 ホワイト
（ニコンビジョン）
10位 Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド
（OMデジタルソリューションズ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 PENTAX 双眼鏡 タンクローR ポロプリズム・センターフォーカス式 8X21UCF
62209（リコーイメージング）
2位 スポーツスターEX 10x25D CF
（ニコンビジョン）
3位 Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック
（ニコンビジョン）
4位 Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）
5位 スポーツスターEX 8x25D CF
（ニコンビジョン）
6位 10x20 MC ホワイト 特別セット
（ケンコー・トキナー）
7位 アリーナ H8X21WP ピンク
（ビクセン）
8位 Sportstar Zoom 8-24x25 ホワイト
（ニコンビジョン）
9位 ACULON T02 8x21 ホワイト
（ニコンビジョン）
10位 Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド
（OMデジタルソリューションズ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。