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今売れてるワイヤレスマウスTOP10、バッファローとエレコムがロジクールを追う　2022/7/18

実売データ

2022/07/18 12:00

　「BCNランキング」2022年7月4日から10日の日次集計データによると、ワイヤレスマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G703h（ロジクール

2位　無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー

3位　EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム

4位　G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラック
G304（ロジクール）

5位　ERGO M575 Wireless Trackball Mouse ブラック
M575S（ロジクール）

6位　無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 3ボタン レッド
BSMBW100RD（バッファロー）

7位　Signature M650 M グラファイト
M650MGR（ロジクール）

8位　無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 3ボタン ブラック
BSMBW100BK（バッファロー）

9位　PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse ブラック
G-PPD-003WL-BK（ロジクール）

10位 PRO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G-PPD-002WLr（ロジクール）
 
BSMBW310BK


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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