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今売れてるヘッドホンTOP10、ソニーのゲーミングギア「INZONE H9」が初登場首位　2022/7/15

実売データ

2022/07/15 07:30

　「BCNランキング」2022年7月4日から10日の日次集計データによると、ヘッドホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　INZONE H9
WH-G900N(W)（ソニー

2位　Stereo Headset H111
H111R（ロジクール

3位　USBヘッドセット 両耳小型オーバーヘッドタイプ
HS-HP27UBK（エレコム

4位　Logicool G PRO X Gaming Headset
G-PHS-003（ロジクール）

5位　USB Headset H340
H340R（ロジクール）

6位　USBヘッドセット ネックバンドタイプ
HS-NB05USV（エレコム）

7位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WH-CH510(B)（ソニー）

8位　G331 Gaming Headset
G331（ロジクール）

9位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WH-1000XM5(B)（ソニー）

10位 ステレオヘッドホン ブラック
MDR-ZX110(B)（ソニー）
 
INZONE H9


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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