今売れてるヘッドホンTOP10、ソニーのゲーミングギア「INZONE H9」が初登場首位 2022/7/15
実売データ
2022/07/15 07:30
「BCNランキング」2022年7月4日から10日の日次集計データによると、ヘッドホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 INZONE H9
WH-G900N(W)（ソニー）
2位 Stereo Headset H111
H111R（ロジクール）
3位 USBヘッドセット 両耳小型オーバーヘッドタイプ
HS-HP27UBK（エレコム）
4位 Logicool G PRO X Gaming Headset
G-PHS-003（ロジクール）
5位 USB Headset H340
H340R（ロジクール）
6位 USBヘッドセット ネックバンドタイプ
HS-NB05USV（エレコム）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WH-CH510(B)（ソニー）
8位 G331 Gaming Headset
G331（ロジクール）
9位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WH-1000XM5(B)（ソニー）
10位 ステレオヘッドホン ブラック
MDR-ZX110(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 INZONE H9
WH-G900N(W)（ソニー）
2位 Stereo Headset H111
H111R（ロジクール）
3位 USBヘッドセット 両耳小型オーバーヘッドタイプ
HS-HP27UBK（エレコム）
4位 Logicool G PRO X Gaming Headset
G-PHS-003（ロジクール）
5位 USB Headset H340
H340R（ロジクール）
6位 USBヘッドセット ネックバンドタイプ
HS-NB05USV（エレコム）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WH-CH510(B)（ソニー）
8位 G331 Gaming Headset
G331（ロジクール）
9位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WH-1000XM5(B)（ソニー）
10位 ステレオヘッドホン ブラック
MDR-ZX110(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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