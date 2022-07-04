今売れてるワイヤレスマウスTOP10、トラックボール「M575S」の首位続く　2022/7/4

「BCNランキング」2022年6月20日から26日の日次集計データによると、ワイヤレスマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse ブラック
M575S（ロジクール）
2位 G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G703h（ロジクール）
3位 無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー）
4位 EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム）
5位 M220 SILENT Wireless Mouse ダークグレー
M220CG（ロジクール）
6位 無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 3ボタン レッド
BSMBW100RD（バッファロー）
7位 MX Master 3S Advanced Wireless Mouse グラファイト
MX2300GR（ロジクール）
8位 無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 3ボタン ブラック
BSMBW100BK（バッファロー）
9位 ワイヤレスIR LEDマウス ブラック
M-IR06DRBK（エレコム）
10位 PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse ブラック
G-PPD-003WL-BK（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse ブラック
M575S（ロジクール）
2位 G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G703h（ロジクール）
3位 無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー）
4位 EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム）
5位 M220 SILENT Wireless Mouse ダークグレー
M220CG（ロジクール）
6位 無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 3ボタン レッド
BSMBW100RD（バッファロー）
7位 MX Master 3S Advanced Wireless Mouse グラファイト
MX2300GR（ロジクール）
8位 無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 3ボタン ブラック
BSMBW100BK（バッファロー）
9位 ワイヤレスIR LEDマウス ブラック
M-IR06DRBK（エレコム）
10位 PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse ブラック
G-PPD-003WL-BK（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。