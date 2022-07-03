今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、50型AQUOSが連続首位　2022/7/3

実売データ

2022/07/03 12:00

　「BCNランキング」2022年6月20日から26日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS 4K 4T-C50DN2（シャープ
2位　BRAVIA XR XRJ-55A80J（ソニー
3位　AQUOS 4K 4T-C43DN2（シャープ）
4位　BRAVIA XR XRJ-55X90J（ソニー）
5位　REGZA 43C350X（TVS REGZA）
6位　AQUOS 4K 4T-C42DJ1（シャープ）
7位　REGZA 65M550K（TVS REGZA）
8位　BRAVIA KJ-43X85J（ソニー）
9位　REGZA 43Z570K（TVS REGZA）
10位 AQUOS OLED 4T-C55DQ1（シャープ）
 
4T-C50DN2


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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