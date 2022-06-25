今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、Google「Pixel 5a」が初首位 2022/6/25
「BCNランキング」2022年6月13日から19日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2022年6月13日週のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、Google「Pixel 5a (5G)(Softbank)」が前週3位から2ランクアップで首位に浮上。2021年8月の発売以来、初めて1位を獲得した。前週首位だったFCNT「arrows We F-51B」は2位に後退。連続首位記録は4週でストップした。3位にはZTE「Libero 5G II(Y!mobile)」がランクイン。前週5位から2ランクアップで、21年12月の発売以来、初めてTOP3に入った。
1位 Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google）
2位 arrows We F-51B（FCNT）
3位 Libero 5G II(Y!mobile)（ZTE）
4位 Xperia Ace III SO-53C（ソニー）
5位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
6位 AQUOS wish A104SH（シャープ）
7位 AQUOS wish SHG06（シャープ）
8位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
9位 Reno5 A(eSIM対応版)(Y!mobile)（OPPO）
10位 arrows We FCG01（FCNT）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2022年6月13日週のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、Google「Pixel 5a (5G)(Softbank)」が前週3位から2ランクアップで首位に浮上。2021年8月の発売以来、初めて1位を獲得した。前週首位だったFCNT「arrows We F-51B」は2位に後退。連続首位記録は4週でストップした。3位にはZTE「Libero 5G II(Y!mobile)」がランクイン。前週5位から2ランクアップで、21年12月の発売以来、初めてTOP3に入った。
1位 Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google）
2位 arrows We F-51B（FCNT）
3位 Libero 5G II(Y!mobile)（ZTE）
4位 Xperia Ace III SO-53C（ソニー）
5位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
6位 AQUOS wish A104SH（シャープ）
7位 AQUOS wish SHG06（シャープ）
8位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
9位 Reno5 A(eSIM対応版)(Y!mobile)（OPPO）
10位 arrows We FCG01（FCNT）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。