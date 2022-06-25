今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、Google「Pixel 5a」が初首位　2022/6/25

実売データ

2022/06/25 17:30

　「BCNランキング」2022年6月13日から19日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

　2022年6月13日週のAndroidスマートフォン売れ筋ランキングは、GooglePixel 5a (5G)(Softbank)」が前週3位から2ランクアップで首位に浮上。2021年8月の発売以来、初めて1位を獲得した。前週首位だったFCNT「arrows We F-51B」は2位に後退。連続首位記録は4週でストップした。3位にはZTE「Libero 5G II(Y!mobile)」がランクイン。前週5位から2ランクアップで、21年12月の発売以来、初めてTOP3に入った。

1位　Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google）
2位　arrows We F-51B（FCNT）
3位　Libero 5G II(Y!mobile)（ZTE）
4位　Xperia Ace III SO-53C（ソニー
5位　Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG
6位　AQUOS wish A104SH（シャープ
7位　AQUOS wish SHG06（シャープ）
8位　BASIO4(UQ mobile)（京セラ
9位　Reno5 A(eSIM対応版)(Y!mobile)（OPPO
10位 arrows We FCG01（FCNT）
 
Pixel 5a (5G)


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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