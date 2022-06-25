イベント観戦に役立つ双眼鏡 最新の売れ筋は？ 2022/6/25
実売データ
2022/06/25 09:00
「BCNランキング」2022年6月13日から19日の日次集計データによると、双眼鏡の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）
2位 スポーツスターEX 10x25D CF
（ニコンビジョン）
3位 PENTAX 双眼鏡 タンクローR ポロプリズム・センターフォーカス式 8X21UCF
62209（リコーイメージング）
4位 スポーツスターEX 8x25D CF
（ニコンビジョン）
5位 ACULON T02 10x21
（ニコンビジョン）
6位 10x20 MC ホワイト 特別セット
（ケンコー・トキナー）
7位 ACULON T02 8x21 ホワイト
（ニコンビジョン）
8位 コールマン M8X21 ブルー
（ビクセン）
9位 アクティ H8X21 レッド
（ビクセン）
10位 Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック
（ニコンビジョン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）
2位 スポーツスターEX 10x25D CF
（ニコンビジョン）
3位 PENTAX 双眼鏡 タンクローR ポロプリズム・センターフォーカス式 8X21UCF
62209（リコーイメージング）
4位 スポーツスターEX 8x25D CF
（ニコンビジョン）
5位 ACULON T02 10x21
（ニコンビジョン）
6位 10x20 MC ホワイト 特別セット
（ケンコー・トキナー）
7位 ACULON T02 8x21 ホワイト
（ニコンビジョン）
8位 コールマン M8X21 ブルー
（ビクセン）
9位 アクティ H8X21 レッド
（ビクセン）
10位 Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック
（ニコンビジョン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。