自作PCにおすすめの内蔵SSD　最新の売れ筋は？　2022/6/24

「BCNランキング」2022年6月13日から19日の日次集計データによると、内蔵SSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology）
2位 Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology）
3位 Ultimate SU650 240GB
ASU650SS-240GT-R（ADATA Technology）
4位 SSD 980 1TB
MZ-V8V1T0B（SAMSUNG）
5位 WD Blue SN570 NVMe SSD 500GB
WDS500G3B0C（WesternDigital）
6位 SSD 870 QVO 2.5 SATA III 1TB
MZ-77Q1T0B（SAMSUNG）
7位 Q500 240GB
SQ500S37/240G（キングストンテクノロジー）
8位 Ace A55 256GB
SP256GBSS3A55S25（Silicon Power）
9位 WD_BLACK SN770 NVMe 1TB
WDS100T3X0E（WesternDigital）
10位 Crucial P2 1TB
CT1000P2SSD8（Micron Technology）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology）
2位 Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology）
3位 Ultimate SU650 240GB
ASU650SS-240GT-R（ADATA Technology）
4位 SSD 980 1TB
MZ-V8V1T0B（SAMSUNG）
5位 WD Blue SN570 NVMe SSD 500GB
WDS500G3B0C（WesternDigital）
6位 SSD 870 QVO 2.5 SATA III 1TB
MZ-77Q1T0B（SAMSUNG）
7位 Q500 240GB
SQ500S37/240G（キングストンテクノロジー）
8位 Ace A55 256GB
SP256GBSS3A55S25（Silicon Power）
9位 WD_BLACK SN770 NVMe 1TB
WDS100T3X0E（WesternDigital）
10位 Crucial P2 1TB
CT1000P2SSD8（Micron Technology）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。