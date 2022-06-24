自作PCにおすすめの内蔵SSD　最新の売れ筋は？　2022/6/24

実売データ

2022/06/24 18:00

　「BCNランキング」2022年6月13日から19日の日次集計データによると、内蔵SSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology

2位　Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology）

3位　Ultimate SU650 240GB
ASU650SS-240GT-R（ADATA Technology）

4位　SSD 980 1TB
MZ-V8V1T0B（SAMSUNG

5位　WD Blue SN570 NVMe SSD 500GB
WDS500G3B0C（WesternDigital

6位　SSD 870 QVO 2.5 SATA III 1TB
MZ-77Q1T0B（SAMSUNG）

7位　Q500 240GB
SQ500S37/240G（キングストンテクノロジー

8位　Ace A55 256GB
SP256GBSS3A55S25（Silicon Power）

9位　WD_BLACK SN770 NVMe 1TB
WDS100T3X0E（WesternDigital）

10位 Crucial P2 1TB
CT1000P2SSD8（Micron Technology）
 
Crucial MX500 SSD 500GB


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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