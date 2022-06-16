3位までMacBook Airが独占！ 今売れてるノートPCランキングTOP10　2022/6/16

実売データ

2022/06/16 07:30

　「BCNランキング」2022年6月6日から12日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MGN63J/A（アップル

2位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MGN93J/A（アップル）

3位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド
MGND3J/A（アップル）

4位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/CAL（NEC

5位　LAVIE N15 パールホワイト
N1565/CAW（NEC

6位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MGN73J/A（アップル）

7位　FMV LIFEBOOK AH42/F3 プレミアムホワイト
FMVA42F3W（富士通

8位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド
MGNE3J/A（アップル）

9位　LAVIE N15 パールホワイト
N1530/CAW（NEC）

10位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MGNA3J/A（アップル）
 
アップル「MacBook Air」


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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