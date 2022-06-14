今売れてるホームシアターシステムTOP10、デノン新製品が3週連続首位 2022/6/14
実売データ
2022/06/14 12:00
「BCNランキング」2022年5月30日から6月5日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）
2位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
3位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
4位 DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）
5位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
6位 Bose TV Speaker
（BOSE）
7位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
8位 DENON ワイヤレスサブウーハー付きDolby Atmos サウンドバー
DHT-S517(K)（ディーアンドエムホールディングス）
9位 サウンドバー
HT-G700（ソニー）
10位 フロントサラウンドシステム
YAS-209(B)（ヤマハ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）
2位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
3位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
4位 DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）
5位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
6位 Bose TV Speaker
（BOSE）
7位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
8位 DENON ワイヤレスサブウーハー付きDolby Atmos サウンドバー
DHT-S517(K)（ディーアンドエムホールディングス）
9位 サウンドバー
HT-G700（ソニー）
10位 フロントサラウンドシステム
YAS-209(B)（ヤマハ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。