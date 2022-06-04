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今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、FCNTが2週連続首位、シャープとOPPOが追う　2022/6/4

実売データ

2022/06/04 17:30

　「BCNランキング」2022年5月23日から29日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　arrows We F-51B（FCNT）
2位　AQUOS wish A104SH（シャープ
3位　Reno5 A(eSIM対応版)(Y!mobile)（OPPO
4位　Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google
5位　arrows We FCG01（FCNT）
6位　AQUOS wish SHG06（シャープ）
7位　Reno5 A（OPPO）
8位　BASIO4(UQ mobile)（京セラ
9位　A54 5G(UQ mobile)（OPPO）
10位 Galaxy A22 5G SC-56B（SAMSUNG
 
AQUOS wish


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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