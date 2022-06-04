今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、FCNTが2週連続首位、シャープとOPPOが追う 2022/6/4
「BCNランキング」2022年5月23日から29日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 arrows We F-51B（FCNT）
2位 AQUOS wish A104SH（シャープ）
3位 Reno5 A(eSIM対応版)(Y!mobile)（OPPO）
4位 Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google）
5位 arrows We FCG01（FCNT）
6位 AQUOS wish SHG06（シャープ）
7位 Reno5 A（OPPO）
8位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
9位 A54 5G(UQ mobile)（OPPO）
10位 Galaxy A22 5G SC-56B（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 arrows We F-51B（FCNT）
2位 AQUOS wish A104SH（シャープ）
3位 Reno5 A(eSIM対応版)(Y!mobile)（OPPO）
4位 Pixel 5a (5G)(Softbank)（Google）
5位 arrows We FCG01（FCNT）
6位 AQUOS wish SHG06（シャープ）
7位 Reno5 A（OPPO）
8位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
9位 A54 5G(UQ mobile)（OPPO）
10位 Galaxy A22 5G SC-56B（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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外部リンク
- https://bit.ly/3v3aMcRBCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/
- デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098
- デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735
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