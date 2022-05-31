今売れてるホームシアターシステムTOP10、DENONが初の週間首位 2022/5/31
実売データ
2022/05/31 12:00
「BCNランキング」2022年5月16日から22日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2022年5月16日週のホームシアターシステム売れ筋ランキングは、ディーアンドエムホールディングス「DHT-S217(K)」が首位を獲得した。5月19日発売の新製品で、先週は予約のみで9位に初登場。発売日を迎えて首位に躍り出た。同社製品が週間1位になったのは過去3年で初めて。先週まで6週連続で首位を守ったヤマハ「SR-B20A」は2位に後退した。
1位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）
2位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
2位 DENON ワイヤレスサブウーハー付きDolby Atmos サウンドバー
DHT-S517(K)（ディーアンドエムホールディングス）
4位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
5位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
6位 DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）
7位 Bose TV Speaker
（BOSE）
8位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
9位 サウンドバー
HT-G700（ソニー）
10位 HS214
（Hisense）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2022年5月16日週のホームシアターシステム売れ筋ランキングは、ディーアンドエムホールディングス「DHT-S217(K)」が首位を獲得した。5月19日発売の新製品で、先週は予約のみで9位に初登場。発売日を迎えて首位に躍り出た。同社製品が週間1位になったのは過去3年で初めて。先週まで6週連続で首位を守ったヤマハ「SR-B20A」は2位に後退した。
1位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）
2位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
2位 DENON ワイヤレスサブウーハー付きDolby Atmos サウンドバー
DHT-S517(K)（ディーアンドエムホールディングス）
4位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
5位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
6位 DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）
7位 Bose TV Speaker
（BOSE）
8位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
9位 サウンドバー
HT-G700（ソニー）
10位 HS214
（Hisense）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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