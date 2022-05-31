今売れてるホームシアターシステムTOP10、DENONが初の週間首位　2022/5/31

実売データ

2022/05/31 12:00

BCNランキング」2022年5月16日から22日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

　2022年5月16日週のホームシアターシステム売れ筋ランキングは、ディーアンドエムホールディングス「DHT-S217(K)」が首位を獲得した。5月19日発売の新製品で、先週は予約のみで9位に初登場。発売日を迎えて首位に躍り出た。同社製品が週間1位になったのは過去3年で初めて。先週まで6週連続で首位を守ったヤマハ「SR-B20A」は2位に後退した。

1位　DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）

2位　サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）

2位　DENON ワイヤレスサブウーハー付きDolby Atmos サウンドバー
DHT-S517(K)（ディーアンドエムホールディングス）

4位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー

5位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）

6位　DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）

7位　Bose TV Speaker
（BOSE）

8位　フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）

9位　サウンドバー
HT-G700（ソニー）

10位 HS214
Hisense
 
DHT-S217(K)


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