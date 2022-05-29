今売れてるスマートフォンTOP10、「iPhone 12」が6週ぶりに首位返り咲き　2022/5/29

実売データ

2022/05/29 09:00

　「BCNランキング」2022年5月16日から22日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone 12（アップル
2位　iPhone SE(3rd)（アップル）
3位　iPhone 13（アップル）
4位　arrows We（FCNT）
5位　AQUOS wish（シャープ
6位　iPhone 13 Pro（アップル）
7位　Reno5 A（OPPO
8位　Pixel 5a (5G)（Google
9位　AQUOS sense6（シャープ）
10位 A54 5G（OPPO）
 
iPhone 12


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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