今売れてるスマートフォンTOP10、「iPhone 12」が6週ぶりに首位返り咲き 2022/5/29
「BCNランキング」2022年5月16日から22日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 12（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 arrows We（FCNT）
5位 AQUOS wish（シャープ）
6位 iPhone 13 Pro（アップル）
7位 Reno5 A（OPPO）
8位 Pixel 5a (5G)（Google）
9位 AQUOS sense6（シャープ）
10位 A54 5G（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 12（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 iPhone 13（アップル）
4位 arrows We（FCNT）
5位 AQUOS wish（シャープ）
6位 iPhone 13 Pro（アップル）
7位 Reno5 A（OPPO）
8位 Pixel 5a (5G)（Google）
9位 AQUOS sense6（シャープ）
10位 A54 5G（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。