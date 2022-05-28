今売れてる双眼鏡TOP10、リコーが3週ぶりに首位返り咲き 2022/5/28
実売データ
2022/05/28 17:30
「BCNランキング」2022年5月16日から22日の日次集計データによると、双眼鏡の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PENTAX 双眼鏡 タンクローR ポロプリズム・センターフォーカス式 8X21UCF
62209（リコーイメージング）
2位 Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）
3位 ACULON T02 8x21 ホワイト
（ニコンビジョン）
4位 コールマン M8X21 レッド
（ビクセン）
5位 スポーツスターEX 10x25D CF
（ニコンビジョン）
6位 10x21 DPC I
（オリンパス）
7位 Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック
（ニコンビジョン）
8位 AERO MASTER 8X18 mini
（ケンコー・トキナー）
9位 スポーツスターEX 8x25D CF
（ニコンビジョン）
10位 ACULON T02 10x21
（ニコンビジョン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 PENTAX 双眼鏡 タンクローR ポロプリズム・センターフォーカス式 8X21UCF
62209（リコーイメージング）
2位 Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）
3位 ACULON T02 8x21 ホワイト
（ニコンビジョン）
4位 コールマン M8X21 レッド
（ビクセン）
5位 スポーツスターEX 10x25D CF
（ニコンビジョン）
6位 10x21 DPC I
（オリンパス）
7位 Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック
（ニコンビジョン）
8位 AERO MASTER 8X18 mini
（ケンコー・トキナー）
9位 スポーツスターEX 8x25D CF
（ニコンビジョン）
10位 ACULON T02 10x21
（ニコンビジョン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。