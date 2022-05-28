今売れてる双眼鏡TOP10、リコーが3週ぶりに首位返り咲き　2022/5/28

実売データ

2022/05/28 17:30

　「BCNランキング」2022年5月16日から22日の日次集計データによると、双眼鏡の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　PENTAX 双眼鏡 タンクローR ポロプリズム・センターフォーカス式 8X21UCF
62209（リコーイメージング）

2位　Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー

3位　ACULON T02 8x21 ホワイト
ニコンビジョン）

4位　コールマン M8X21 レッド
（ビクセン）

5位　スポーツスターEX 10x25D CF
（ニコンビジョン）

6位　10x21 DPC I
オリンパス

7位　Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック
（ニコンビジョン）

8位　AERO MASTER 8X18 mini
（ケンコー・トキナー）

9位　スポーツスターEX 8x25D CF
（ニコンビジョン）

10位 ACULON T02 10x21
（ニコンビジョン）
 
PENTAX 双眼鏡 タンクローR


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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