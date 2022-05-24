今売れてるホームシアターシステムTOP10、DENON新製品が初TOP10入り　2022/5/24

実売データ

2022/05/24 12:00

　「BCNランキング」2022年5月9日から15日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　サウンドバー
SR-B20Aヤマハ

2位　DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス

3位　Bose TV Speaker
（BOSE）

4位　フロントサラウンドシステム
YAS-209(B)（ヤマハ）

4位　2.1ch Soundbar
HT-S350（ソニー

6位　ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）

7位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー）

8位　フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）

9位　DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）

10位 JBL Bar 5.0 MultiBeam
JBLBAR50MBBLKJN（ハーマンインターナショナル
 
DHT-S217(K)


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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